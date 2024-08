Noroeste do RS Notícia

Cidade gaúcha cria o Tacuapi, moeda digital própria para usar no comércio local

Iniciativa de Palmeira das Missões deve entrar em circulação no fim de 2024. Objetivo é fazer com que as riquezas geradas pela agricultura e varejo permaneçam no município

14/08/2024 - 05h00min