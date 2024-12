Consórcios Sicredi: o que é, quem pode contratar e como funciona

Qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, pode adquirir cartas de consórcio. No Sicredi, atendemos todos os associados com opções de cartas que se encaixam no orçamento e contemplam suas necessidades. Um agricultor, por exemplo, pode comprar máquinas e equipamentos para a propriedade com o consórcio. Já uma pessoa física pode trocar de carro, adquirir a casa própria ou realizar uma viagem. As empresas, por sua vez, conseguem planejar a renovação da frota de veículos ou a aquisição de novas máquinas para a produção.

O associado que adquire um consórcio Sicredi tem liberdade para escolha do bem que deseja adquirir, além de facilidade para pagamento das parcelas, por meio do débito em conta corrente. Ele conta, também, com a vantagem de pagar uma taxa de administração baixa e, no encerramento do grupo, ainda recebe o fundo de reserva de volta. O fundo de reserva é um percentual pago pelo consorciado durante a vigência do grupo de consórcio e que, no final do grupo, retorna ao associado. Outros diferenciais são que possuímos uma administradora própria, chamada Administradora de Consórcios Sicredi, que está entre as maiores do país. Através dela os nossos associados podem acompanhar o andamento de cartas, sorteios, lances e assembleias por meio de um aplicativo próprio dos consórcios Sicredi.