Shows nacionais com Luan Santana, Hungria e Alok, literatura, consciência negra e cultura latino-americana são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Erechim e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (14) no norte do RS.