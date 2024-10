De espetáculos teatrais ao show do sertanejo Murilo Huff, passando por uma dupla de tangueiros argentinos e o fandango paranaense, diferentes atividades movimentam Passo Fundo e Soledade nos próximos dias. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (11) no norte do RS.