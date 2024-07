Nem mesmo a chuva deste sábado (13) afastou os interessados pelos quadrinhos em Passo Fundo. Na sua segunda edição, a feira “Leia Gibi” reuniu cerca de 14 artistas e diversos entusiastas desta arte que encanta pessoas de todas as idades. Com o objetivo de reunir cartunistas e comunidade em uma tarde de atividades na escola de música e arte Casa Drum, o evento foi idealizado por um artista passo-fundense e teve sua primeira edição no ano passado.