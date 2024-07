Região Tradicionalista Notícia

Conhecidos os vencedores da Ciranda de Prendas e Entrevero de Peões da 7ª RT

Concurso foi no fim de semana no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, em Passo Fundo. Vencedores representam a região no concurso estadual realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG)

01/07/2024 - 11h59min Atualizada em 01/07/2024 - 12h42min