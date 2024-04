Após três dias de programação, foram eleitos os novos representantes masculinos jovens da cultura gaúcha para o mandato 2024-2025. O 35° Entrevero Cultural de Peões do Estado ocorreu entre quinta-feira (18) e sábado (20), em Entre-Ijuís e Santo Ângelo, na Região das Missões, com 48 candidatos disputando os títulos de Peão, Guri e Piá Farroupilha do Rio Grande do Sul.