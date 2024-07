Nas telonas Notícia

Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 10 de julho

As animações dominam as salas da cidade, com destaque para a exibição de "Meu Malvado Favorito 4" e de "Divertida Mente 2". Sócios do Clube do Assinante têm desconto de 50% no ingresso

03/07/2024 - 14h30min