Começou nessa segunda-feira (22) a triagem das músicas inscritas para a 37ª edição do Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões, um dos mais importantes festivais de música nativista do RS. O evento acontece entre 19 e 26 de maio e celebra os 150 anos de Palmeira das Missões. A entrada é gratuita em todas as atrações.