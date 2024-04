O combate à dengue, doença que matou 70 pessoas no RS só em 2024, virou tema de uma peça teatral no norte gaúcho. Encenado por atores do Núcleo Rindo à Toa, de Passo Fundo, o espetáculo recebeu o título de Mundo Encantado Contra da Dengue e é uma adaptação de O Gigante Egoísta, do escritor e poeta britânico Oscar Wilde.