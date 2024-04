Este domingo (28) marca o encerramento da segunda edição do festival internacional de balonismo, em São Miguel das Missões, no noroeste gaúcho. Desde sexta-feira (26), 12 balões sobrevoam o céu das Missões, colorindo o entorno do Sítio Histórico em comemoração ao 36º aniversário do município, celebrado na segunda-feira (29).