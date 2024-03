Nos cinemas de Passo Fundo, uma animação e um filme bíblico são as grandes estreias da semana. Em Kung Fu Panda 4, Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz depois de derrotar os mais poderosos vilões em suas aventuras.



Já The Chosen: Os Escolhidos é uma nova adaptação da história de Jesus e seus discípulos. Confira a seguir a lista com todos os filmes em cartaz até 27 de março e programe-se para aproveitar os cinemas na cidade.