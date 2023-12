Treze artistas brasileiros, da Argentina e do Uruguai vieram a Passo Fundo nesta sexta-feira (8) para participar do festival que homenageia o bandoneonista Plínio Mena Barreto do Amaral. Em sua 18ª edição, o evento passará a levar o nome do músico, que tornou a cidade a Capital Estadual do Bandoneon.