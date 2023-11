A adolescente Rakely Sutorillo Oliveira, de 12 anos, superou mais de 8 mil alunos de todo o país ao vencer o concurso Olimpíada Árvore, da plataforma de leitura Árvore de Livros. A jovem de Lagoa Vermelha, no norte do RS, leu (ou ouviu, no caso dos audiobooks) 118 obras em pouco menos de um mês, entre 4 de setembro e 11 de outubro.