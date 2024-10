Os reflexos das enchentes no Rio Grande do Sul ainda têm impacto sobre grande parte do Estado e da população. De acordo com dados da Defesa Civil, a tragédia climática chegou a desalojar ou desabrigar em maio deste ano, mais de 600 mil pessoas. A instituição também aponta que mais de 94% dos municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas – contabilizando 441, de 497.