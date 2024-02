Atender as demandas do mercado e estar mais próxima da comunidade regional. Com esse foco, a Universidade de Passo Fundo (UPF), o Hospital Cristo Redentor e a Prefeitura de Marau firmaram uma parceria inédita: o Gradua UPF. Juntas, as três instituições ofertarão dois cursos de graduação: Fisioterapia e Enfermagem. A iniciativa propõe estimular o protagonismo do estudante na resolução de problemas e situações frente às realidades da comunidade.