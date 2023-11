Enquanto a universitária Amanda Prando entra na reta final da sua graduação em Medicina, a médica Yasmin Dalla Vecchia dá seus primeiros passos como formada. O que une as duas? O amor pela pediatria e as experiências vividas durante a formação na Escola de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), que as aproximaram dos seus sonhos e apresentaram novas possibilidades.