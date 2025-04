Para discutir novas soluções

A palavra mais surrada dos dias de hoje é inovação . Parece que até o padeiro da esquina, se não inovar, não vai mais conseguir fazer o pão quentinho. Todos têm que inovar, todo mundo busca a inovação, você diz que já está inovando. Mas, na grande maioria dos casos, marcas e empresas estão, na verdade, evoluindo. Descobrindo novos processos, criando formas melhores de se fazer a mesma coisa, inventando outros caminhos de se chegar mais rápido no mesmo lugar. Porque inovação não é sobre tecnologia, é sobre mentalidade . Não se render ao problema, não repetir-se, não deixar que o processo seja maior do que o resultado. Porque inovação e resultado são irmãos siameses, seres simbióticos que se alimentam de talento, audácia e conhecimento.

Nestes tempos de mudança acelerada e geopolítica virada de cabeça pra baixo, teremos três dias muito ricos nesta semana com o South Summit Brazil, uma prova de fé, força e resiliência no Cais do Porto que, um ano atrás, ficou debaixo d'água. Para além de um evento, é uma inspiração para fazer surgir uma troca mais rica e frutífera entre a academia e o mercado, entre a iniciativa privada e os governos, entre negócios e investimentos, entre o presente e o futuro. A crise piora o cenário e ofusca o olhar de médio e longo prazos. Empresas e profissionais precisam, nestes tempos de quebra de paradigmas e construção de valores, produtos e mercados que até há pouco não existiam, de uma (re)invenção. Sair um pouco deste congestionamento cotidiano e se deixar levar por palestras, debates, rodadas de negócios e relacionamentos com convidados nacionais e internacionais pode ser um bom jeito de achar novos caminhos — e, talvez, até alguns atalhos.