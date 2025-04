3 dicas para usar tons de nude na maquiagem no outono

Tons de nude ganham espaço no outono e mostram que o menos também pode ser tudo popcorner / Shutterstock | Portal EdiCase

Os olhos marcados e os esfumados intensos continuam com seu charme, mas, neste outono, muita gente tem apostado em uma beleza mais suave e natural. Os tons nudes, que são discretos, versáteis e com aquele ar aconchegante que combina com a estação, ganham espaço e mostram que o menos também pode ser tudo.

Bege, marrom e rosado acinzentado são alguns dos tons que traduzem essa proposta mais leve — uma estética que valoriza a individualidade, o cuidado e o bem-estar, sem necessidade de grandes produções. “A nova temporada pede um olhar mais calmo, com texturas suaves e cores que parecem fazer parte da pele”, explica Mariane Santana, maquiadora e responsável por pesquisa e desenvolvimento da Fenzza, que completa: “É uma maquiagem que acompanha a rotina real, que tem a ver com se sentir bem, mais do que impressionar”.

Segundo a maquiadora, essa tendência permite criar uma variedade de looks, dos mais discretos aos mais marcantes, usando apenas uma boa paleta de sombras. “Vale apostar em uma paleta que traga diferentes tons e acabamentos — assim você consegue variar as produções conforme o momento, sem precisar ter vários produtos. A Pretty Nude, da Fenzza, é uma dessas opções acessíveis e versáteis, que funcionam superbem no dia a dia”, orienta.

Minimalismo com intenção

Apesar de discretos, os tons neutros não são todos iguais. O segredo está em explorar variações de profundidade e temperatura para criar um olhar com dimensão — mesmo que em uma estética leve e natural. Com uma boa paleta, é possível brincar com acabamentos opacos e cintilantes, indo do look básico ao mais elaborado.

Formas de explorar os tons de nude

Para mostrar como essa tendência pode se adaptar a diferentes momentos e estilos, Mariane Santana sugere três formas de explorar os tons neutros no dia a dia — do visual mais fresh ao toque de intensidade, sempre com praticidade. Veja!

1. Romântica urbana

Os tons rosados mais frios criam um look delicado ViChizh / Shutterstock | Portal EdiCase

Rosados mais frios criam um look delicado, com presença. “Misture um tom mais claro com um rosado acinzentado. Ideal para quem quer parecer naturalmente arrumada, sem esforço”, sugere Mariane Santana.

2. Elegância aquecida

A combinação entre marrom médio e dourado cintilante resulta em um olhar marcante Studio113 / Shutterstock | Portal EdiCase

Marrons médios combinados a dourados cintilantes resultam em um olhar marcante, sem exagero. A maquiadora ensina: “Use o marrom médio no côncavo e ilumine o centro da pálpebra com o tom dourado. Ótimo para dar um up no visual nos dias mais cinzentos”.

3. Natural aprimorada

A maquiagem com tons mate suaves ajudam a realçar o olhar MillaF / Shutterstock | Portal EdiCase

Com tons mate suaves, o look ‘nada, mas tudo’ ganha destaque. “Aplique um nude do tom da sua pele por toda a pálpebra e esfume um tom levemente mais escuro na raiz dos cílios. Fica natural, mas realça o olhar de forma sutil”, explica a profissional.

Finalização com leveza

Para completar, Mariane Santana recomenda uma pele luminosa e com acabamento natural. O blush cremoso pêssego queimado traz um toque de frescor, enquanto o batom em um tom próximo ao dos lábios confere um visual aveludado e sofisticado, sem pesar o visual.

“A beleza do outono 2025 é sobre presença, não sobre esforço. A gente acompanha as tendências de perto, mas adapta tudo com um olhar mais real e possível — que faça sentido para a rotina de quem se maquia no dia a dia. O objetivo é mostrar que é possível se expressar com leveza, sem complicação”, finaliza Mariane Santana.