Obra pública com garantia de fim

A prefeitura de Caxias do Sul vai passar a contratar seguro para ter a certeza da entrega das obras públicas que licitar. A informação foi divulgada na edição de fim de semana do jornal Pioneiro. Trata-se de uma possibilidade prevista na Nova Lei de Licitações, em vigor desde janeiro. O objetivo é atacar o problema recorrente no Brasil de construções paralisadas por dificuldades financeiras das empreiteiras responsáveis pela execução dos projetos. A intenção, sem dúvida, é meritória. Resta aguardar os resultados da novidade, para melhor avaliar a sua efetividade.