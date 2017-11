Apesar de ainda não se saber quais sejam essas medidas, o pacote nasce acometido por certo preconceito em razão da recente história de excessos do Ministério Público Federal (seja pelos superpoderes atribuídos a si mesmo na Resolução 181/2017, seja pelo parcialmente abjeto projeto "10 medidas contra a corrupção") e por sinais de que passará longe de um debate necessário: a limitação do poder dos defensores da limitação do poder.

Nas palavras do presidente da Associação dos Juízes Federais, um dos objetivos desse pacote é revisar o projeto de lei sobre o abuso de autoridade, promovendo "a retirada do cerceamento da condução coercitiva e da prisão preventiva". Ocorre que o que se chama de "cerceamento da prisão preventiva" nada mais é do que a proibição de decretação de prisões ilegais. Ou seja, com o novo pacote de medidas, pretende-se impedir a responsabilização de juízes que decretarem prisões ilegais, como se o Estado de direito fosse afeito a agentes públicos irresponsáveis por seus atos.