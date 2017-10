O anúncio do governo do Estado de uma consulta pública para viabilizar parceria público-privada (PPP) da Corsan deve ser recebido com bons olhos pela população. O propósito principal do governo é universalizar o acesso ao esgoto tratado em 10 municípios da Região Metropolitana e beneficiar, de maneira direta, 1,5 milhão de gaúchos. O esgotamento sanitário é um dos grandes problemas de infraestrutura no país e é questão de saúde pública. Dados da ONU provam que para cada real investido em saneamento, são economizados quatro em saúde.

Que a PPP da Corsan sirva de bom exemplo a outras parcerias entre o poder Público e aos que se disponham a investir para melhorar a qualidade de vida dos gaúchos

Com a PPP, a Corsan se mantém com uma companhia pública, dos gaúchos, mas se permite que empresas com capital para investir possam, dentro das regras impostas a parcerias, aportar os recursos para que serviços essenciais, como o esgotamento sanitário e melhor monitoramento da distribuição de água, sejam prestados à população.

Esta era, inclusive, uma importante proposta do caderno de sugestões que a Agenda 2020 entregou aos candidatos ao governo em 2014. A universalização do saneamento básico é um dos objetivos prioritários que, à época, foi eleito pelos voluntários do Fórum de Infraestrutura da Agenda.

Uma PPP prevê que o poder público conceda à iniciativa privada um serviço por um período determinado. E isso, na nossa visão, deve ser saudado principalmente pelas populações de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão que serão beneficiadas diretamente por este empreendimento.