Nos últimos dias, tive a infelicidade de participar de experiências como consumidor nada agradáveis. Centro Clínico do Hospital da PUCRS, dia de semana, 16h. O médico gastro-pediatra atrasa em uma hora o atendimento. Reclamo que bebês ficam impacientes. A secretária informa que houve um atendimento de emergência e isso atrasou. Para o médico, faço a mesma reclamação. Resposta dele: elas (as secretárias) marcaram um paciente a cada 15 minutos! Pergunto: mas quem orienta elas? Sem resposta.

Saio dali, e no saguão do prédio, uma fila de 20 pessoas aguarda para pagar o estacionamento da Safepark. Pergunto o porquê. Resposta: estamos fazendo manutenção, do sistema. A essa hora? Com idosos, bebês, doentes na fila? Funcionários batem cabeça sem saber o que fazer. Com a reclamação começam a resolver manualmente a situação. Se fossem preparados, alguém ali teria liberado as cancelas, já que não podiam atender direito.