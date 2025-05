Cardeal francês Aveline, defensor de migrantes em Marselha e próximo de Francisco

O cardeal francês Jean-Marc Aveline tem sido um defensor ferrenho da acolhida à migração e do diálogo inter-religioso, dois pontos que compartilha com o papa Francisco.

Apreciado por sua discrição e habilidades intelectuais e sociais, o arcebispo da cidade portuária multicultural de Marselha, no sul da França, entrou na lista de candidatos a papa.

Criado cardeal por Francisco em 2022, Aveline é membro dos Dicastérios para os Bispos e para o Diálogo Inter-religioso, funções que exigem que viaje a Roma com frequência.

Um de seus colegas o descreve como uma pessoa afetuosa, focada e aberta. Ele tinha o apreço do falecido papa, com quem compartilhava o interesse pelo diálogo com o mundo muçulmano, a defesa dos migrantes e a visão de uma Igreja orientada para fora de Roma e mais focada nas chamadas "periferias".