Turquia: mais de mil detidos em protestos contra a prisão de rival de Erdogan

A polícia turca anunciou a detenção de mais de 1.100 pessoas, incluindo jornalistas e advogados, desde o início da onda de protestos desencadeados pela prisão do popular prefeito de Istambul, o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan.

As manifestações começaram em Istambul após a detenção de Ekrem Imamoglu na quarta-feira e, desde então, foram registradas em mais de 55 das 81 províncias da Turquia, na maior onda de protestos no país em mais de uma década.

Apesar de sua detenção, ele foi designado no domingo por esmagadora maioria como candidato do CHP, principal partido da oposição, para as eleições presidenciais de 2028, com 15 milhões de votos.