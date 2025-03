Trump 'mente novamente' sobre canal do Panamá, diz presidente Mulino

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, afirmou, nesta quarta-feira (5), que o mandatário americano, Donald Trump, "mente novamente" sobre o canal do Panamá, pois a via não está "em processo de recuperação" por parte de Washington.

"O presidente Trump mente novamente. O Canal do Panamá não está em processo de recuperação" e esse tema não foi tratado nas conversas bilaterais, indicou Mulino no X.

O mandatário panamenho fez essas declarações no dia seguinte ao chefe da Casa Branca reiterar, em uma mensagem ao Congresso em Washington, que "vai recuperar" essa via marítima inaugurada em 1914 pelos Estados Unidos e entregue ao Panamá no último dia de 1999.