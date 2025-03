Tribunal de apelações da Suíça absolve Blatter e Platini em caso de corrupção

Assim como na primeira instância em 2022, a corte extraordinária de apelação do Tribunal Penal Federal reunida em Muttenz, noroeste da Suíça, rejeitou o pedido da Procuradoria que havia solicitado 20 meses de prisão com suspensão condicional da pena para cada um dos acusados.

Após quase 10 anos de um processo que frustrou a ambição de Platini de chegar à presidência da Fifa, ainda resta a possibilidade de um último recurso de apelação ao Tribunal Federal Suíço, mas apenas com base em motivos jurídicos limitados.

"Após duas absolvições, a Procuradoria-Geral deve admitir que este processo fracassou de maneira definitiva. Michel Platini deve finalmente ficar em paz de qualquer processo penal", afirmou o advogado do francês, Dominic Nellen, após o anúncio da sentença.

Defesa e acusação concordavam em um ponto: o três vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro assessorou Blatter entre 1998 e 2002, durante o primeiro mandato do suíço à frente da Fifa, e ambos concordaram em 1999 com um contrato de remuneração de 300.000 francos por este trabalho, totalmente pago pela entidade.