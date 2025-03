Tempestades nos EUA no final de semana já deixaram pelo menos 40 mortos

Os tornados e as tempestades violentas que atingiram o centro e sul dos Estados Unidos durante o fim de semana deixaram pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos, segundo as autoridades locais.

O governador do Mississippi informou na rede social X que pelo menos seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas no Estado.

"Estamos monitorando ativamente os tornados severos e as tempestades que afetaram muitos estados do sul e do meio-oeste", escreveu o presidente Donald Trump no domingo (16) em sua rede Truth Social.