Tornados, incêndios florestais e fortes ventos deixam pelo menos 34 mortos nos Estados Unidos

Tempestade deixou diversas casas destruídas no Estado do Missouri. BRAD VEST / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tornados violentos e ventos fortes dizimaram casas, destruíram escolas e derrubaram semi-reboques enquanto uma grande tempestade, que matou pelo menos 34 pessoas até a manhã deste domingo (16), se espalhou pelo centro e sul dos Estados Unidos.

Um morador do condado de Wayne, no Missouri, disse que ele e outros vizinhos encontraram cinco corpos espalhados nos escombros na noite de sexta-feira (14). Segundo as autoridades, os vários ciclones mataram pelo menos uma dúzia de pessoas no estado.

— A noite passada foi muito difícil. É realmente perturbador o que aconteceu às pessoas — disse Dakota Henderson, não muito longe de uma casa destruída, de onde disse ter resgatado a tia através de uma janela do único cômodo que ainda estava em pé.

O médico legista Jim Akers, do condado de Butler, descreveu a como "apenas um campo de destroços" a "casa irreconhecível" onde um homem foi morto:

— O chão estava de cabeça para baixo. Estávamos caminhando sobre as paredes — disse ele.

O governador do Mississipi, Tate Reeves, anunciou a morte de seis pessoas em três condados e o desaparecimento de mais três no final do sábado (15), quando as tempestades se deslocaram para leste, para o Alabama, onde foram registadas casas danificadas e estradas intransitáveis.

As autoridades confirmaram três mortes no Arkansas, onde a governadora Sarah Huckabee Sanders declarou estado de emergência. O governador da Geórgia, Brian Kemp, fez o mesmo em antecipação ao deslocamento da tempestade para leste.

As tempestades de poeira provocadas pelos ventos fortes iniciais causaram quase uma dúzia de mortes na sexta-feira. Oito pessoas morreram num acidente numa autoestrada do Kansas que envolveu pelo menos 50 veículos, segundo a polícia rodoviária estatal. As autoridades disseram que três pessoas também morreram em acidentes de carro durante uma tempestade de poeira em Amarillo, no Texas.

Condições extremas

A previsão do tempo estima que as condições meteorológicas extremas afetem uma zona onde vivem mais de 100 milhões de pessoas, com ventos que ameaçam tempestades de neve nas zonas mais frias do Norte e que aumentam o risco de incêndios florestais nas zonas mais quentes e secas do Sul.

Foram ordenadas evacuações em algumas comunidades de Oklahoma, uma vez que foram registrados mais de 130 incêndios em todo o Estado. Cerca de 300 casas foram danificadas ou destruídas. O governador Kevin Stitt disse numa conferência de imprensa no sábado que cerca de 266 milhas quadradas (o equivalente a 689 quilômetros quadrados) tinham queimado, acrescentando que também perdeu uma casa em um rancho a nordeste de Oklahoma City.

Ao Norte, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de tempestades de neve para partes do extremo oeste do Minnesota e do extremo leste do Dakota do Sul a partir do início do sábado. Esperavam-se acumulações de neve de 7,6 a 15,2 centímetros, com possibilidade de até 30 centímetros. Prevê-se que os ventos provoquem condições de nevasca.

Ainda assim, os especialistas afirmam que não é incomum ver tais extremos climáticos em março.

Tornados

Tornados significativos continuaram a ocorrer no final do sábado, com a região de maior risco estendendo-se desde o leste do Louisiana e Mississippi até o Alabama, oeste da Geórgia e uma região da Florida, informou o Centro de Previsão de Tempestades americano.

Bailey Dillon, 24 anos, e o o noivo, Caleb Barnes, observaram da varanda de casa em Tylertown, Mississippi, quando um enorme tornado atingiu uma área a cerca de 800 metros de distância, perto do Paradise Ranch RV Park.

Mais tarde, foram até lá para ver se alguém precisava de ajuda e gravaram um vídeo de árvores partidas, edifícios destruídos e veículos tombados.