Rússia anuncia reunião com EUA sobre a Ucrânia na próxima segunda-feira

O presidente americano, Donald Trump, falou separadamente por telefone com seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, no início desta semana.

Ainda não está claro se as autoridades americanas se reunirão com as equipes ucraniana e russa no mesmo dia, ou se há a possibilidade de conversas tripartites nas quais Kiev e Moscou falem cara a cara.