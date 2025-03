ONU culpa 'tanque israelense' por ataque a prédio da organização em Gaza

Os ataques da semana passada contra prédios da ONU em Gaza, nos quais morreu um funcionário búlgaro, foram causados por "um tanque israelense", declarou o porta-voz do secretário-geral da organização nesta segunda-feira (24).

Um funcionário búlgaro da ONU morreu nos ataques, nos quais Israel negou qualquer responsabilidade. Outras seis pessoas - de França, Moldávia, Macedônia do Norte, Reino Unido, e um palestino - ficaram gravemente feridas.

Israel tinha informado na semana passada que estava investigando as circunstâncias da morte do funcionário búlgaro da ONU. O exército israelense, responsabilizado pelo Hamas, tinha negado envolvimento no bombardeio e um porta-voz militar assegurou que não houve "nenhuma atividade operacional" na região.