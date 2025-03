Jornalista recebeu por engano plano de guerra secreto dos EUA, segundo Casa Branca

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (24) que um jornalista foi incluído em um grupo de troca de mensagens no qual o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e outros altos funcionários discutiam ataques iminentes contra os rebeldes huthis do Iêmen.

Trump anunciou os ataques em 15 de março, mas o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, afirmou que recebeu um aviso sobre o plano horas antes por meio de um grupo no Signal.

"De acordo com o longo texto de Hegseth, as primeiras detonações no Iêmen seriam sentidas duas horas depois, às 13h45, horário do leste" dos Estados Unidos, detalhou Goldberg, um cronograma que foi posteriormente efetivado no terreno.