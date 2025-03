Grécia investirá 28 bilhões de dólares em defesa até 2036

A Grécia investirá 26 bilhões de euros (160 bilhões de reais) até 2036 na modernização de suas capacidades militares, informou uma fonte do Ministério da Defesa nesta segunda-feira (17).

O primeiro ministro Kyriakos Mitsotakis apresentará em 2 de abril ao Parlamento os detalhes do plano de 11 anos para reformar as Forças Armadas.

"No total, o novo programa de armamento do país prevê um gasto médio de 2,16 bilhões de euros por ano (13,4 bilhões de reais). No total, quase 26 bilhões de euros até 2036", declarou a fonte à AFP.