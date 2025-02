Papa Francisco 'dormiu bem', anuncia Vaticano após 14 dias de hospitalização

O papa Francisco "dormiu bem" e "agora está descansando", anunciou nesta quinta-feira (27) o Vaticano, após 14 dias de hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos para tratar uma pneumonia dupla.

"O papa dormiu bem durante a noite e agora está descansando", afirmou a Santa Sé em um breve comunicado, horas depois do boletim médico mais recente anunciar uma "leve melhora", embora o prognóstico continue "reservado".

O líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração. Na terça-feira à noite, a Santa Sé explicou que o estado era "crítico, mas estável".

"A leve insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu" e Francisco registra "uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar", afirma o boletim divulgado na véspera.

Desde o início da semana, o papa retomou também parte de seu trabalho no hospital, à medida que as orações prosseguem no mundo por sua rápida recuperação.