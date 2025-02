Netanyahu diz que "cessar-fogo terminará" se Hamas não libertar reféns israelenses no sábado

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu nesta terça-feira (11) um ultimato para que o Hamas entregue os reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza até o sábado (15). Caso contrário, ele afirma que a guerra na Faixa de Gaza será retomada com combates intensos. A ameaça foi feita um dia depois de o Hamas alegar que Israel descumpriu termos do cessar-fogo e suspender a libertação.

No pronunciamento, o primeiro-ministro israelense também saudou o papel do presidente americano, Donald Trump, na pressão para libertar os reféns e a "visão revolucionária do presidente para o futuro de Gaza". Netanyahu estava ao lado de Trump quando ele sugeriu que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Faixa de Gaza, deslocando os palestinos de forma permanente. A ideia foi rechaçada até mesmo por aliados dos EUA.