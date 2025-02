Refém israelense mais velho sequestrado pelo Hamas tem morte confirmada

A morte do israelense Shlomo Mantzur, de 86 anos , foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele era o refém mais velho sequestrado pelo Hamas durante a guerra na Faixa de Gaza , onde seu corpo segue sob posse do grupo extremista.

Mantzur foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 , quando o Hamas atacou o kibutz Kissufim – comunidade agrícola do qual o idoso era um dos fundadores, conforme o g1 . De acordo com Netanyahu, o refém foi morto durante seu sequestro e chegou já sem vida à Faixa de Gaza .

Com a confirmação da morte, o kibutz emitiu um comunicado em que definiu Mantzur como o "coração vivo de Kissufim". Conforme a comunidade, ele estava em um galinheiro no momento do ataque do Hamas.