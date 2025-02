Lula telefona para Macron e defende solução para guerra na Ucrânia que envolva Zelensky e Putin

Líderes de Brasil e França conversaram por telefone. Ricardo Stuckert / Twitter/@LulaOficial/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado da França, Emmanuel Macron, defenderam nesta terça-feira (18) que a solução para a guerra na Ucrânia envolva tanto o presidente russo, Vladimir Putin, quanto o ucraniano, Volodmir Zelensky. Lula e Macron mantiveram um contato por telefone, para discutir negociações de paz em andamento e outros tópicos da agenda internacional, como a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP-30 (leia mais abaixo).

O francês lidera um esforço diplomático presidencial para que os possíveis entendimentos de paz discutidos globalmente não sejam favoráveis a Moscou — o que significaria uma derrota para a Ucrânia e, na visão europeia, colocaria em risco a segurança de outros países do continente vizinhos da Rússia.

"Expressei minha preocupação com o cenário internacional e reafirmei o compromisso do Brasil com a promoção da paz e a defesa da democracia. Nós dois reconhecemos a importância de uma solução para a guerra na Ucrânia que inclua a participação de todas as partes envolvidas no conflito", afirmou Lula, em relato nas redes sociais.

"Compartilhamos a convicção de que a paz na Ucrânia só será possível por meio de negociações que reúnam Rússia e Ucrânia à mesma mesa. A paz é possível, e a comunidade internacional deve se mobilizar", escreveu Macron, no X.

Trump e Putin

A manifestação de ambos ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera diálogos diretos com Putin e fomenta negociações para encerrar a guerra, sem que a Ucrânia esteja diretamente envolvida nas conversas.

Macron e líderes de outros países europeus, entre eles o Reino Unido, discutiram a situação nesta segunda-feira (17). Eles saíram em defesa de Zelensky e estudam até enviar tropas de paz para a linha de contato no campo de batalha entre forças russas e ucranianas.

Durante o governo de Joe Biden, os EUA e a Europa, principais apoiadores financeiros e bélicos de Kiev, sempre defenderam que a voz ucraniana deveria ser ouvida na tomada de decisões sobre a guerra.

O temor europeu é que Trump retire de vez o apoio americano e defenda, como integrantes de seu governo já sinalizaram, que a Ucrânia deve ser realista na expectativa de recuperar o território tomado à força pelos russos. O cenário de perda de terreno seria uma vitória para Putin. O republicano prometeu várias vezes encerrar a guerra de forma breve se voltasse à Casa Branca.

As conversas entre Estados Unidos e Rússia ocorrem às vésperas de a guerra completar três anos, em 24 de fevereiro. Nesta terça, enviados de Trump e Putin se reuniram em Riade, na Arábia Saudita.

Do lado americano, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chefiou a delegação ao lado do conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e do enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, chefiou a comitiva com Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Vladimir Putin, e Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia.

Eles anunciaram a criação de uma equipe de alto nível para negociar a paz na Ucrânia. Moscou afirmou que há "desejo mútuo" de iniciar negociações de paz. Washington ressaltou que ambos os lados devem oferecer concessões para um acordo. Eles também exploraram a possibilidade de um encontro entre Trump e Putin.

Zelensky, Macron e Trump se encontraram no final de 2024. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / AFP

Posição do Brasil

No ano passado, Lula desautorizou o engajamento de representantes do governo brasileiro em discussões sobre paz que não levassem em consideração os argumentos dos dois lados em guerra. A preocupação era com a tentativa ocidental de isolar a Rússia e Vladimir Putin.

Diversas conferências e reuniões foram promovidas para debater os princípios e a "fórmula de paz" pretendidos por Kiev e Volodmir Zelensky. Desde 2022, países europeus organizavam essas reuniões multilaterais em apoio aos ucranianos — e o petista chegou a enviar o ex-chanceler Celso Amorim para representá-lo.

Lula se ausentou, por exemplo, de convites para uma conferência na Suíça e ignorou apelos ucranianos para que Zelensky fosse convidado à Cúpula do G-20, no Rio. Ele também rejeitou pedidos para que visitasse a Ucrânia e acabou não indo ao encontro de Putin na Rússia, durante a cúpula do Brics, por causa de um acidente doméstico.

O petista chegou a se oferecer como potencial mediador da guerra, mas declarações dele equiparando responsabilidades aos dois presidentes, consideradas enviesadas, e gestos públicos em favor dos russos complicaram sua posição. Embora os russos o elogiassem, em janeiro, após reiteradas críticas, Zelensky descartou o envolvimento de Lula.

Ao lado da China, o Brasil chegou a assinar um documento com proposta de seis pontos para chegar a um cessar-fogo, que falava abertamente na "retomada do diálogo direto".

"O Brasil e China apoiam uma conferência internacional de paz realizada em um momento apropriado, que seja reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com participação igualitária de todas as partes relevantes, além de uma discussão justa de todos os planos de paz", dizia o plano, interpretado à época como favorável a Moscou, e criticado por Kiev.

Trump e Putin negociam fim da guerra sem participação da Ucrânia nas discussões. TATYANA MAKEYEVA / AFP

COP-30 e visita de Estado

Conforme o governo brasileiro, "os dois presidentes se comprometeram a discutir a iniciativa conjunta voltada para ampliar o financiamento climático disponível para países em desenvolvimento", um dos temas da COP-30, em Belém (PA), que marca os 10 anos do Acordo de Paris.

"Trabalharemos para que a COP de Belém seja um sucesso e temos, juntos, diversas iniciativas em prol do clima, da biodiversidade, dos oceanos, da democracia e do desenvolvimento econômico e agrícola", escreveu o francês.

Em junho, Lula viajará novamente à França. O petista passará quatro dias no país. O Palácio do Planalto informou que o presidente aceitou o convite de Macron para fazer uma visita de Estado nos dias 6 e 7 de junho e também confirmou presença na Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, em Nice, nos dias 8 e 9 de junho.