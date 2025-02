Líderes europeus defendem aumento dos gastos em defesa para conter ameaça russa após reunião sobre a Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, dá as boas-vindas ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Líderes europeus se reuniram em Paris, na França, nesta segunda-feira (17), para uma cúpula de emergência sobre a guerra na Ucrânia, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a abertura de negociações unilaterais com a Rússia para encerrar o conflito .

Durante o encontro, os chefes de Estado defenderam o aumento dos investimentos em defesa do continente diante da ameaça expansionista russa. As informações são do g1.