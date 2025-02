Israel anuncia saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Dois dias após o Estados Unidos deixar o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) , Israel decidiu também se retirar do órgão . A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (6) por Gideon Saar, ministro das Relações Exteriores israelense.

"A decisão foi tomada à luz do contínuo e implacável viés institucional contra Israel no Conselho de Direitos Humanos, que persiste desde sua criação em 2006", diz trecho de uma carta assinada por Saar que foi encaminhada a Jürg Lauber, presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU.