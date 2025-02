EUA: acidente aéreo na Filadélfia deixa sete mortos e 19 feridos

Sete pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em decorrência da queda do avião de pequeno porte que caiu na noite de ontem, 31, na Filadélfia, segundo autoridades que acompanham a retirada dos destroços do avião. Segundo as autoridades, dos mortos, seis estavam no avião e um estava na via terrestre.

O avião de pequeno porte transportava seis pessoas, incluindo uma criança que tinha acabado de passar por tratamento em um hospital. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que todos os seis passageiros a bordo do jato de transporte médico morreram. Todas as vítimas eram do México. Ela lamentou as mortes.

O avião caiu em um cruzamento movimentado logo após a decolagem do pequeno Aeroporto Nordeste da Filadélfia. As autoridades inspecionaram carros queimados e destroços carbonizados para reunir pistas que possam explicar o acidente. O jato caiu em uma área residencial e explodiu em uma bola de fogo ao cair no cão que engoliu várias casas.

Adam Thiel, diretor administrativo da cidade, disse que pode levar dias - ou mais - até que as autoridades possam confirmar o número total de mortos e feridos. É "inteiramente possível" que haja mudanças nos números de vítimas, disse Thiel. Há "muitas incógnitas" sobre quem estava onde nas ruas do bairro quando o avião caiu.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou as mortes, quando não havia confirmação de sobreviventes.

A Jet Rescue Air Ambulance está sediada no México e tem operações lá e nos Estados Unidos. A empresa operava o Learjet 55, que foi registrado no México. O porta-voz da Jet Rescue, Shai Gold, disse que uma equipe experiente operou o avião e todas as tripulações de voo passaram por um treinamento rigoroso. A Jet Rescue fornece serviços globais de ambulância aérea.