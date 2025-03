Países islâmicos aprovam plano árabe em resposta a iniciativa de Trump para Gaza

"A reunião ministerial de emergência da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) aprovou o plano egípcio, que se tornou um plano árabe-islâmico", disse o chanceler do Egito, Badr Abdelatty, o que foi confirmado por seu colega do Sudão.

O acordo entre os 57 países da OCI foi fechado durante uma reunião do bloco em Jidá - três dias após a Liga Árabe aprovar o plano no Cairo - e contempla um investimento de US$ 53 bilhões para a reconstrução da Faixa de Gaza em cinco anos. A Liga Árabe também concordou no Cairo em criar um fundo para financiar a reconstrução da Faixa de Gaza, e pediu o apoio da comunidade internacional.