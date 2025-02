Diretora do Louvre quer criar ingresso especial para observar a 'Mona Lisa'

A diretora do Louvre, Laurence Des Cars, deseja criar um ingresso especial para que os visitantes possam observar a 'Mona Lisa', que seria pago separadamente do ingresso para entrar no museu.

"A ideia é que haja um ingresso do Louvre, que dê acesso às coleções permanentes e às exposições (...) e, se você desejar observar 'A Gioconda', (precisará) do outro ingresso para ter acesso", declarou Des Cars à rádio France Inter.

No mês passado, a diretora do museu alertou ministra da Cultura, Rachida Dati, sobre o estado do edifício, o que levou o presidente francês, Emmanuel Macron, a anunciar obras de renovação do museu, o mais visitado do mundo.

O presidente afirmou que as obras devem ser concluídas até 2031 e devem ser aproveitadas para abrir novos espaços e uma entrada independente para visitar a famosa obra de Leonardo da Vinci.

Um novo "espaço particular" será criado para a 'Mona Lisa', "acessível de forma autônoma, independente do museu, com seu próprio ingresso de acesso", disse Macron.

Laurence Des Cars disse que o quadro "provavelmente" será posicionado "sob o 'Cour Carrée' (Pátio Quadrado), em um espaço dedicado que permitirá aos visitantes finalmente observar a obra com calma".

"Nossa proposta é assumir o status excepcional de A Gioconda", insistiu, antes de afirmar que a obra é uma "bênção para o Louvre".