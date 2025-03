Incêndio continua após colisão de navios no Mar do Norte, sem sinais de contaminação

Fumaça sobe do cargueiro Solong no Mar do Norte, na Inglaterra.

Kane acrescentou que "como as coisas estão, nenhum sinal de contaminação foi observado neste momento. Mas o alerta permanece em vigor" após a colisão em que um tanque de querosene no petroleiro foi rompido.

O governo britânico também defendeu a tese de que a colisão no Mar do Norte foi causada por um acidente.

O navio porta-contêineres Solong "surgiu do nada", disse um membro da tripulação do petroleiro à BBC.

O proprietário alemão do cargueiro, de bandeira portuguesa, negou que o navio transportasse contêineres carregados com cianeto de sódio, rejeitando as informações do site Lloyd's List Intelligence, especializado em transporte marítimo.