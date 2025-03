TikTok reforça controle parental sobre o tempo de menores na plataforma

A rede social TikTok, de propriedade do grupo chinês ByteDance, anunciou nesta terça-feira (11) que permitirá aos pais na União Europeia limitarem o tempo que os adolescentes passam no aplicativo.

O grupo ressalta que emprega mais de 500 moderadores de língua francesa e mais de 6.000 em outros idiomas europeus. "É mais do que todas as outras plataformas juntas", disse um porta-voz do TikTok em uma reunião com jornalistas em Paris.