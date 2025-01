Wall Street fecha mista, mas recupera terreno durante a sessão

"Passamos a maior parte do dia entre altas e baixas", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. "Acho que o maior obstáculo até agora nesta semana foi o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro", acrescentou.

Trechos das atas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), divulgados nesta quarta, mostraram que vários membros da entidade estão preocupados com a possibilidade de que a luta contra a inflação tenha estagnado.

Entre os destaques do dia, as ações do Ebay dispararam 9,86% após o anúncio da Meta de que permitirá que alguns anúncios do site apareçam na plataforma de vendas do Facebook, o Facebook Marketplace.