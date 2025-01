Resultados corporativos impulsionam Wall Street

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (30), impulsionada por resultados de empresas positivos no geral, apesar de algumas decepções.

Nesta quinta, o mercado digeriu os resultados de algumas das grandes empresas tecnológicas, como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, +1,55% no fechamento), Tesla (+2,87%) e Microsoft, um dos perdedores da jornada (-6,18%).

A gigante da informática decepcionou no setor de computação em nuvem.

Após o encerramento do pregão, foram divulgados os resultados de Apple, cujas ações caíram 0,74%.

A Apple faturou 124,3 bilhões de dólares (R$ 733 bilhões) no quarto trimestre de 2024, com lucro líquido recorde de 36,3 bilhões de dólares (R$ 214 bilhões) no período.