Presos buscam redenção na luta contra os incêndios florestais de Los Angeles

Com uma serra na mão, Jacob Castro corta aceiros nas colinas ao redor de Los Angeles. É um trabalho duro, mas para ele, que está preso há 29 anos, é uma chance de redenção.

"É a primeira coisa em minha vida da qual estou orgulhoso", declarou Castro à AFP em um breve momento de descanso do trabalho.

Ele é um dos mais de 900 presos que trabalham junto com os bombeiros nos esforços de contenção, assim como no apoio às operações, no complexo combate aos vários incêndios que consumiram bairros inteiros de Los Angeles desde 7 de janeiro.