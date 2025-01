Petróleo em leve queda à espera de detalhes sobre tarifas de Trump

Os preços do petróleo oscilaram nesta sexta-feira (31) e terminaram em leve baixa, enquanto o mercado aguardava para saber se as tarifas alfandegárias anunciadas pelo governo dos Estados Unidos incluiriam o petróleo, o que foi confirmado mais tarde.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 0,14%, a 76,76 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data recuou 0,27% e fechou em 72,53 dólares.

Antes do anúncio da decisão, John Kilduff, da Again Capital, disse à AFP que o mercado estava à espera de "esclarecimentos sobre a possibilidade de deixar de fora [da medida] o petróleo".

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor mundial de petróleo, a notícia de que o petróleo importado pagará tarifas alfandegárias é significativa: de acordo com um relatório do Congresso, Canadá e México representam 71% das importações de petróleo bruto do país. O Canadá, sozinho, responde por 60% do volume importado.