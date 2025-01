Nevasca atinge Flórida, Texas e Louisiana; veja fotos 

Uma raríssima nevasca atingiu várias cidades do sul dos Estados Unidos (EUA) nesta semana. O fenômeno está relacionado a um vórtice polar que se formou na América do Norte e levou um frio mais intenso aos EUA e ao Canadá neste inverno.

As tempestades de neve preocupam especialmente em regiões pouco preparadas para lidar com o frio extremo, conforme o g1 .

Segundo um relatório do Serviço Meteorológico Nacional, regiões da Flórida, conhecida pelo clima quente, devem registrar 7,5 cm de neve, podendo superar o recorde do estado, de cerca de 10 cm de neve.

O governo norte americano afirmou que se trata de uma tempestade de inverno histórica para a metade sul do país. Voos do Aeroporto Internacional Louis Armstrong, de Nova Orleans, foram cancelados.

É a primeira vez em mais de uma década que neva na região, com 13 centímetros acumulados nesta terça-feira (21). A última nevasca foi em 1963 com 6,8 centímetros, segundo o serviço meteorológico.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que o estado está equipado com tratores limpa-neve. O Texas também tem cerca de vinte aparelhos em uso limpando as ruas de Houston .

Vórtice Polar

A onda de frio vem de uma interrupção no vórtice polar, anel de ar frio geralmente preso no Polo Norte.

Segundo meteorologistas, as temperaturas devem voltar ao normal no final de semana. Os estados do norte e planícies centrais devem registrar sensação térmica abaixo de zero até a noite de quarta-feira (22), representando um risco extremo de hipotermia e congelamento.