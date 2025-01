Incêndio em hotel de estação de esqui mata 10 pessoas e fere mais de 30 na Turquia

Fogo teria começado - / DHA (Demiroren News Agency)

Um incêndio em um hotel de estação de esqui no noroeste da Turquia matou ao menos 10 pessoas e feriu outras 32 nesta terça-feira (21). A informação foi dada pelo G1 com base na agência de notícias Associated Press (AP).

O incêndio começou no restaurante, que fica no quarto andar do hotel de 11 andares, na estação de esqui Kartalkaya, em Bolu, por volta das 3h30 desta terça-feira (no horário local).

Os bombeiros trabalhavam para combater as chamas até a última atualização desta reportagem. A causa do incêndio ainda será investigada.

De acordo com a AP, o governador Abdulaziz Aydin informou que duas das vítimas morreram após pular do prédio. Havia 234 hóspedes no hotel, segundo ele. Ao menos 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados ao local.